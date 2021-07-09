Россияне потеряли миллиарды рублей из-за мошенников

За первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей, заключили в Центробанке. Это оказалось в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч. «Самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года похищено 1,1 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Рост в ЦБ связали «с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения». «Почти в 3 раза увеличился объем хищений через банкоматы — он достиг 305 миллионов рублей. Объем операций без согласия клиентов при интернет-покупках уменьшился на 5 процентов и составил 879 миллионов рублей», — указал регулятор.

Ранее стало известно о появлении новой схемы мошенничества, из-за которой клиенты банков рискуют лишиться миллиарда рублей. Сейчас в ходу новый тип мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. Таким образом, через легальную транзакцию в банке средства уходят напрямую к мошенникам. Каждый месяц происходит 3,7 миллиона подобных случаев, за первые полгода 2021-го мошенники таким путем смогли выманить порядка 400 тысяч рублей.