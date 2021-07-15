Мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана россиян

Телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности. Они добавили в нее еще один элемент — «личного страхового агента». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

В ходе телефонного разговора злоумышленники после убеждений в том, что сохранность денежных средств на банковском счете жертвы под угрозой, предлагают перевести их на якобы «безопасный» счет и обратиться к «личному страховому агенту». Мошенники называют имя и номер сообщника и просят клиента позвонить ему. Злоумышленник, который выдает себя за страхового агента, подтверждает, что средства в опасности, и что реквизиты «безопасного» счета верны.

Также существует видоизмененная схема, в которой преступники предлагают перевести деньги на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Ранее стало известно о появлении новой схемы мошенничества, из-за которой клиенты банков рискуют лишиться миллиарда рублей. Сейчас в ходу новый тип мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. Таким образом, через легальную транзакцию в банке средства уходят напрямую к мошенникам. Каждый месяц происходит 3,7 миллиона подобных случаев, за первые полгода 2021-го мошенники таким путем смогли выманить порядка 400 тысяч рублей.

