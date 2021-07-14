Мошенники придумали новый способ обмана туристов

Мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Об этом агентству РИА Новости рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Злоумышленники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, и после получения обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. На этом этапе они подменяют сайт на поддельный, и жертва переводит деньги, не подозревая об обмане.

Эксперт дал несколько советов, как обезопасить себя от подобных ситуаций. Во-первых, не следует взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте, поскольку сайты по бронированию берут на себя риски недобросовестности отелей.

Также необходимо внимательно следить за СМС, в котором должно быть указано назначение платежа. Если возникают сомнения в том, что перевод может быть адресован другому лицу, лучше позвонить в банк и уточнить. Кроме того, лучше не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах, не переговорив с менеджером платформы бронирования по телефону, указанному в полученном подтверждении брони.

Ранее в июле была раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отпуска. Юрист по туризму рассказал, что чаще всего мошеннические уловки в настоящее время связаны с коронавирусом и назвал самой распространенной махинацией «овербукинг через положительный ПЦР-тест».

В мае эксперты предупредили отдыхающих об опасности активного использования социальных сетей во время нахождения в отпуске. Так, выяснилось, что все больше преступников используют социальные сети, чтобы узнать, когда и какие квартиры останутся пустыми. Поскольку пользователи охотно делятся фотографиями своей жизни в интернете, злоумышленники могут раскрыть место жительства жертвы и воспользоваться этим во время ее отъезда. «Это здорово — публиковать фотографии с отдыха и рассказывать всем, что вы пьете коктейль на солнечном пляже, однако таким образом вы посылаете четкий сигнал грабителям, что ваш дом пуст», — говорится в статье The Sun.

В феврале первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев предсказал, что самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов. Он пояснил, что мошенники начнут активизироваться после открытия границ и возвращения туристов. В частности, преступники ради данных банковских карт путешественников могут создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене. В связи с этим, указал эксперт, необходимо проявлять осторожность, видя заманчивое предложение о слишком дешевых билетах на популярные курорты и «эксклюзивных» рейсах. Сычев пояснил, что мошенники всегда работают по одной и той же схеме, играя на эмоциях жертв.