Назван способ стать неинтересным для мошенников

Россиянам назвали способ стать неинтересными для мошенников. С агентством «Прайм» советом поделился партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он объяснил, что преступники и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят по случайным номерам. Чтобы минимизировать риск попадания в подобные базы, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не публиковать телефонный номер на различных ресурсах.

Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка. «Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», —резюмировал Мясоедов.

10 июля стало известно, что телефонные мошенники добрались до космонавтов на МКС. По словам Олега Новицкого, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.

Ранее россиян предупредили об узнающем персональные данные роботе-мошеннике. Мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от имени банка, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги. «Роботизированный помощник банка» звонит и сообщает якобы об одобрении заявки на изменение финансового номера телефона. Затем робот предлагает ответить «да» или «нет», а затем связать с оператором.