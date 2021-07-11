Россия
 
Последние новости
Собянин заявил о преодолении в Москве пика заболеваемости коронавирусом
Ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса
Нурмагомедов прокомментировал победу Порье над Макгрегором
Москвичей предупредили об усилении жары до 35 градусов 
В Крыму отреагировали на планы Украины депортировать россиян
Ученые назвали радикальный способ продлить жизнь мужчинам
Pfizer решила сообщить властям США о необходимости третьей дозы ее вакцины
Врач остановил бой Макгрегора и Порье
Названы защищающие от «дельта»-штамма вакцины
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван способ стать неинтересным для мошенников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянам назвали способ стать неинтересными для мошенников. С агентством «Прайм» советом поделился партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он объяснил, что преступники и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят по случайным номерам. Чтобы минимизировать риск попадания в подобные базы, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не публиковать телефонный номер на различных ресурсах.

Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка. «Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», —резюмировал Мясоедов.

10 июля стало известно, что телефонные мошенники добрались до космонавтов на МКС. По словам Олега Новицкого, злоумышленники представились сотрудниками банка. «Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.

Ранее россиян предупредили об узнающем персональные данные роботе-мошеннике. Мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от имени банка, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги. «Роботизированный помощник банка» звонит и сообщает якобы об одобрении заявки на изменение финансового номера телефона. Затем робот предлагает ответить «да» или «нет», а затем связать с оператором.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Специалист научил, как стать неинтересным для мошенников
Российские мошенники добрались до космонавта на МКС
Родители Валерия Меладзе отдали крупную сумму телефонным мошенникам