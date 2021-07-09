Родители Валерия Меладзе отдали крупную сумму телефонным мошенникам

Родители российского певца Валерия Меладзе отдали 300 тысяч рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

В четверг, 8 июля, отцу исполнителя Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина. Представившись племянницей, она рассказала о том, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит срок. Мошенница также упомянула, что находится в отделении полиции и передала трубку человеку, который назвал себя старшим следователем. Мужчина заявил, что для освобождения так называемой родственницы требуется один миллион рублей.

У родителей Меладзе такой крупной суммы денег не было, поэтому они договорились с «полицейским» на 300 тысяч рублей, которые они передали неизвестному мужчине, приехавшему к их дому. Сразу после передачи средств Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с настоящей племянницей все в порядке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В мае этого года российская актриса Кристина Работенко лишилась крупной суммы из-за мошенников. Звезде сериала «Деффчонки» позвонил неизвестный человек и, представившись работником банка, неоднократно запросил у нее перевод денежных средств. В общей сложности артистка передала злоумышленникам около 200 тысяч рублей.