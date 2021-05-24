Раскрыта опасность использования социальных сетей во время отпуска

Эксперты предупредили отдыхающих об опасности активного использования социальных сетей во время нахождения в отпуске. Об этом сообщает The Sun.

Так, выяснилось, что все больше преступников используют социальные сети, чтобы узнать, когда и какие квартиры останутся пустыми. Поскольку пользователи охотно делятся фотографиями своей жизни в интернете, злоумышленники могут раскрыть место жительства жертвы и воспользоваться этим во время ее отъезда.

«Это здорово — публиковать фотографии с отдыха и рассказывать всем, что вы пьете коктейль на солнечном пляже, однако таким образом вы посылаете четкий сигнал грабителям, что ваш дом пуст», — говорится в статье.

Уточняется, что также страховые фирмы могут использовать посты с каникул против своих клиентов в случае ограбления их жилища.

«Будьте внимательны к тому, что вы пишете в социальных сетях или фотографируете. Грабители могут идентифицировать вас как мишень, находящуюся в отпуске», — предупреждает путешественников туристическая ассоциация Британии (ABTA).

По мнению экспертов, снимки стоит публиковать без использования геотегов или же делать это по прибытии домой. Кроме того, специалисты порекомендовали не делиться планами об отпуске заранее и сделать учетную запись закрытой.

Согласно данным опроса, проведенного среди более чем двух тысяч человек, один из 12 британских туристов был ограблен после того, как хвастался отдыхом в социальных сетях и отметил свое местоположение вдали от дома.

В прошлом году российская туристка рассказала об обмане туристов в Европе. По ее словам, мошенник в форме полицейского заявил о проведении спецоперации по выявлению фальшивых денег и попросил туриста показать всю имеющуюся наличку. Как только деньги оказались в руках у «полицейского», он скрылся с места.