Россиянка раскрыла схему обмана туристов в Европе

Российская туристка рассказала об обмане туристов в Европе. Мошенническую схему девушка раскрыла в своем блоге Happy Nataly на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила россиянка, еще до закрытия границ она летала на конференцию в Брюссель. И там одного из ее знакомых обокрали на улице, выманив у него все наличные деньги — 700 евро (63 тысячи рублей).

По словам автора блога, мошенник в форме полицейского встретил Михаила на улице, когда тот спешил в ресторан к друзьям, и сказал на английском языке, что в районе проходит спецоперация по выявлению фальшивых денег. Предоставив корочки, он попросил туриста показать всю имеющуюся наличку.

«Конечно, Михаил растерялся и открыл кошелек. Как только деньги оказались в руках у так называемого полицейского, он рванул с места, а Миша остался на месте, пребывая в шоке. Такого развития событий он, конечно, не ожидал!» — рассказала россиянка.

После этого, продолжила она, Михаил остановил прохожего и попросил вызвать настоящую полицию, которая прибыла «достаточно быстро» и доставила его в участок для дачи показаний. Но украденные деньги мужчине так и не вернули.

Ранее российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали об обмане в ресторане а-ля карт при отеле. По их словам, ужин обошелся в 40 евро (3,7 тысячи рублей), а блюда оказались те же самые, что и за шведским столом.