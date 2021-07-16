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Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков во время кризиса

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com
Центробанк предупредил россиян о новых способах обмана со стороны банков и МФО в кризис

Центробанк (ЦБ) предупредил россиян о новых способах обмана для легальных кредиторов. Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко увеличились просрочки по кредитам, из-за чего банки и микрофинансовые организации (МФО) стали начислять заемщикам незаконные платежи, передают «Известия».

Так, размер штрафов зачастую превышает ограничения, установленные законом о потребительском кредите. Кроме того, назначаются комиссии, не прописанные в условиях договора, например, за сам факт просроченного взноса или за обслуживание проблемной задолженности.

Отмечается, что различные суммы могут взиматься как разово, так и на периодической основе. В ЦБ напомнили, что штраф за просрочку должен рассчитываться только от суммы неуплаченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита. Некоторые банки вводят дополнительные страховые платежи, которые не прописаны в договоре.

В Центробанке подчеркнули, что подобные недобросовестные практики неприемлемы. Эксперты отмечают, что такие уловки со стороны банков и МФО являются тревожной тенденцией, поскольку в сферу регулирования входят легальные участники. Банкиры пользуются правовой неграмотностью потребителей, их стрессом и долгами, тем самым ставят заемщика в безвыходное положение.

Россиянам напомнили, что любые платежи, не указанные в договоре, незаконны. Необходимо срочно обратиться в банк, а если он откажется рассмотреть претензию, выйти с иском в суд. Если размер имущественных требований не превышает 500 тысяч рублей, можно обратиться к финансовому уполномоченному и попробовать урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности. Они добавили в нее еще один элемент — «личного страхового агента». Также существует видоизмененная схема, в которой преступники предлагают перевести деньги на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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