Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами на детей

Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. О такой возможности предупредила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина, передают «Ведомости».

«Безусловно, есть такой паттерн у мошенников, что любые льготные выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — сказала представитель Сбербанка. Левина также сообщила о готовности банка к массовым звонкам клиентов по вопросам выплат.

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В апреле президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что государство выплатит родителям и опекунам по 10 тысяч рублей за каждого ребенка школьного возраста. В конце мая, во время прямой линии президент уточнил, что средства полагаются детям, которые еще не пошли в школу или уже окончили ее. Таким образом, помощь государства коснется детей, родившихся с 3 июля 2003 года по 15 августа 2015 года включительно.

Выплаты начнутся 16 августа. Прием заявлений продлится с 15 июля по 1 ноября. На эту помощь правительство выделило более 200 миллиардов рублей.

В середине июля сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщил, что телефонные мошенники придумали новый способ ввести в заблуждение клиентов банков. Злоумышленники убеждают потенциальную жертву переговорить с личным страховым агентом. Тогда сообщник преступников перезванивает клиенту, подтверждает, что его деньги в опасности, и уговаривает перевести деньги на другой счет, якобы безопасный, но которым на самом деле владеют мошенники.