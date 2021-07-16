Россиянам перечислили главные опасности сайтов знакомств

Специалисты Роскачества перечислили несколько главных опасностей, с которыми россияне могут столкнуться на сайтах и в приложениях для знакомств. Их список опубликован на сайте Роскачества.

Суть одного из популярных видов мошенничества заключается в том, что злоумышленник завязывает дистанционный контакт с жертвой, устанавливает эмоциональную связь, а затем сообщает о форс-мажоре и просит денег в долг. Получив перевод на карту, он моментально исчезает.

Похожая схема связана с инвестициями: злоумышленники предлагают онлайн-собеседнику вложиться в «интересный проект», а затем пропадают.

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Другой распространенной схемой оказался «обман с доставкой». «В какой-то момент поклонник сообщает девушке, что отправил ей подарок, однако его доставку нужно будет оплатить. Подарок недешевый, доставка тоже, а если он все-таки в итоге приходит, это оказывается пустая коробка», — предупредили в Роскачестве.

С доставкой связан и другой способ обмана: мошенники говорят жертве, что заказали подарок и указали ее номер в качестве контактного. Затем они просят продиктовать код из СМС, который на самом деле является кодом подтверждения операции в мобильном банке, и таким образом списывают деньги с ее счета.

Кроме того, пользователи сайтов знакомств нередко сталкиваются с фишингом: собеседник отправляет в чат ссылку на сайт фейкового магазина или кинотеатра и предлагает совершить там покупку. В итоге и деньги, и платежные данные жертвы оказываются в руках мошенников.

Нередко злоумышленники пытаются заразить устройства своих собеседников вирусами, с помощью которых смогут похищать личные данные и средства из мобильного банка. Как правило, вирусы скрываются за ссылками, которые мошенники скидывают в чат под видом интересных приложений.

Киберпреступники также занимаются шантажом и вымогательством, если в их руках оказываются интимные снимки жертвы. «Платить бесполезно, потому что нет никаких гарантий, что после этого компромат не будет применен», — объяснили специалисты.

Чтобы защититься от мошенников, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов посоветовал никогда не называть никаких данных и кодов, а также не переходить по полученным в чатах ссылкам — лучше найти этот товар самостоятельно. Он также призвал россиян использовать отдельный номер для общения на сайтах знакомств и не привлекать мошенников, фотографируясь с дорогими вещами.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Татьяна Шишкова рассказала об опасностях, к которым может привести использование популярных сайтов знакомств. В частности, Шишкова отметила, что на многих сайтах знакомств можно зарегистрироваться с помощью профиля в соцсети. Собранная таким образом информация может использоваться для сталкинга, то есть преследования, и доксинга, то есть публикации личных данных человека без его согласия.