Мужчина создал «худший» профиль в Tinder и попытался найти любовь

Австралийский журналист Бен Илобучи (Ben Ilobuchi) решил проверить, сможет ли найти достойного партнера в Tinder, если не будет придерживаться стандартных правил этикета площадки. Для этого он специально создал «худший» профиль в сервисе для знакомств. Итоги эксперимента по поиску любви опубликованы на сайте Fashion Journal.

Илобучи не хотел использовать реальное имя, поэтому попытался найти в Google самые непривлекательные мужские имена. Его выбор пал на Эйдена (Aiden).

«Чтобы создать совершенно ужасный профиль в Tinder, мне пришлось начать с загрузки нескольких действительно ужасных фотографий», — рассказал экспериментатор, добавив, что предварительно изучил исследования профессиональных покорителей сердец из Tinder. В одной из статей говорилось, что фотография должна быть четкой, а лицо на ней отчетливо видно. Мужчина нарушил все правила и приложил снимок в плохом качестве, на котором он курит кальян. Его лицо было практически полностью скрыто дымом.

Рекомендации касательно описания профиля гласили, что мужчина не должен быть дерзким и циничным, он обязан писать грамотно и ничего не требовать от девушек. Илобучи вновь все сделал наоборот. «Я самозанятый предприниматель. Достаточно успешный. Работаю в продажах. Ищу любовь, но вряд ли найду ее здесь. Если ты здесь не для серьезных отношений, не беспокой меня», — заявил он в описании профиля.

Илобучи настроил поиск на мужчин и женщин и не заходил в приложение несколько дней. В итоге он получил 47 свайпов (аналог лайков) от парней и всего три свайпа от девушек. Экспериментатор сделал вывод, что последние более проницательны в подобных вопросах.

Следующим шагом проверки стала отправка «самых ужасных» сообщений тем, кого заинтересовал профиль Эйдена. Ни одна из девушек не ответила на его послания, однако мужская аудитория «отреагировала совсем иначе».

«Все хорошо относились к профилю Эйдена, ни один из них не пожаловался на него, и все мои тупые сообщения получали какой-то отклик. В довершение всего, некоторые парни, игнорируя все без исключения красные флажки, писали мне первыми», — удивился журналист. В заключении Илобучи поделился мыслью о том, что для знакомства с женщиной необходимо следовать общепринятому этикету.