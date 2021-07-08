Пользователь Tinder отдал мошеннице четыре миллиона рублей

Жительница Великобритании Дана Твидейл (Dana Twidale) получила пять лет тюрьмы за многочисленные случаи мошенничества. В частности, 44-летняя женщина обманом заставила мужчину отдать ей 42 тысячи фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей), пишет The Metro.

По данным суда, Твидейл познакомилась с пользователем Tinder Найджелом Уэйнрайтом (Nigel Wainwright) в 2018 году. За два месяца до этого мужчина потерял отца, поэтому находился в подавленном состоянии. Узнав об этом, мошенница соврала, что только что потеряла маму и что у нее нет денег на похороны. Она попросила Уэйнрайта дать ей в долг три тысячи фунтов стерлингов (310 тысяч рублей), чтобы заплатить за надгробие. В течение 10 месяцев женщина «взяла в долг» у жертвы еще 39 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей), однако так и не вернула деньги. При этом родственница, которую Твидейл назвала умершей, на самом деле была совершенно здорова.

Суд также обвинил Твидейл в обмане 24 пар молодоженов: женщина брала у них деньги на услуги, которые не оказывала. Весь гонорар в 15 тысяч фунтов стерлингов (полтора миллиона рублей) она потратила на азартные игры и поездку в Испанию.

Мошенницу арестовали в 2019 году. На суде она признала себя виновной по 26 пунктам обвинения. Женщина получила пять лет тюрьмы. Кроме того, ее обязали выплатить жертвам более 57 тысяч фунтов стерлингов (почти шесть миллионов рублей).