Ведущая раскрыла фразу-убийцу любых отношений на первом свидании

Продюсер и ведущая на радио, 36-летняя австралийка Яна Хокинг (Jana Hocking) рассказала, как на личном опыте узнала фразу-убийцу любых отношений на первом же свидании. Эту информацию она раскрыла в своей колонке для местного интернет-издания news.com.au.

Она пояснила, что недавно согласилась на свидание с привлекательным мужчиной, но общение быстро испортилось, когда он объявил, что был дважды арестован. Продюсер радиостанции Triple M в Сиднее расспросила его об обвинениях и узнала, что сначала мужчина «случайно» похитил кого-то.

Мужчина объяснил, что он шел домой с костюмированной вечеринки, одетый как спецназовец с поддельным пистолетом и настоящим ножом. У него произошла ссора с пассажиром на автобусной остановке. Он «в шутку» схватил незнакомца за шею и потащил за угол, «чтобы напугать». У дома «спецназовца» ждала полицейская машина, ночь он провел в отделении полиции. Второй арест, уверяет Хокинг, было по еще более зловещей причине, но указывать ее в колонке ведущая не стала.

Ведущая отметила, что этот опыт заставил ее задуматься, существуют ли какие-то вещи, которые лучше не говорить, пока вы не познакомитесь с кем-то на более глубоком уровне, чем стандартная беседа об интересах и увлечениях.

«Без сомнения, в своей жизни я совершила несколько невероятных глупостей, но хочу ли я поместить это на доску объявлений и выставить напоказ, чтобы все увидели?» — задалась вопросом продюсер. Хокинг заключила, что о подобных глупостях, совершенных в прошлом, не стоит говорить, и они должны остаться только в прошлом.

Ранее блогерша Хлоя Бернс (Chloe Burns) рассказала, что нашла универсальную фразу для знакомств с мужчинами в Tinder. Девушка спрашивала у всех мужчин, с которыми образовывала пару в приложении для знакомств, почему они все еще не вместе.