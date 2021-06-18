Женщина увидела сюжет про серийного убийцу и опознала в нем бывшего любовника

Американская писательница Джилл Маккейб Джонсон (Jill McCabe Johnson) вспомнила историю о том, как увидела телесюжет о серийном убийце, который признался в совершении более 49 преступлений, и узнала в нем бывшего любовника, с которым ходила на свидание в 1980 году. Ее рассказ опубликован на сайте Slate.

Джонсон познакомилась с мужчиной по имени Гэри на дискотеке. На тот момент ей было 18 лет, а Гэри сказал, что старше ее на 11 лет. Девушка заподозрила, что ее новый знакомый занижает свой реальный возраст, но продолжила общение.

«Я встречалась с ним несколько раз в течение нескольких недель, и он казался достаточно милым. Он всегда просил меня танцевать с ним и оплачивал все мои напитки за вечер (обычно тоник или ананасовый сок). Иногда он сидел со мной и моими друзьями, но отодвигал стул от них и не разговаривал с остальными. Я не могла понять, любил ли он только танцы или я его искренне привлекала. Его руки не опускались во время медленных танцев, и он никогда не пытался украдкой поцеловать меня», — описала ситуацию Джонсон.

Писательница вспомнила, что однажды Гэри подвез ее до дома, и она пригласила его к себе. В спальне он достал из бумажника фотографию сына и рассказал, что недавно расстался с женой.

Вскоре пара начала целоваться, и дело дошло до секса: девушке показалось, что ее кавалер был слишком напряжен на протяжении всей близости. После полового акта они услышали, как в квартиру вошли соседи Джонсон, которые жили вместе с ней в одной комнате. Гэри смутился, быстро собрался и ушел.

На следующие выходные мужчина пригласил возлюбленную потанцевать, но та отказалась, сославшись на простуду. К тому же девушка слегка охладела к Гэри, узнав о его продолжительном разводе. Вместо свидания с ним она решила сходить в ресторан со своей подругой. Гэри тоже оказался там, поэтому Джонсон пришлось извиниться перед ним и объяснить ситуацию.

«Несколько раз после этого мне казалось, что я видела фургон Гэри на стоянке нашей квартиры. С тех пор я встретила мужчину, который вскоре стал моим первым мужем. Он был со мной каждый раз, когда я видела Гэри, который уходил, когда видел нас. Я ничего не говорила, опасаясь ревности моего нового кавалера, и, честно говоря, я не особо думала о Гэри… В любом случае, он больше никогда не приглашал меня на свидание», — сказала Джонсон.

Спустя примерно 20 лет американка увидела по телевизору сюжет о серийном убийце Гэри Ридуэйе. Мужчина на видео был похож на ее бывшего кавалера, но Джонсон посчитала это совпадением.

Еще 20 лет спустя писательница начала изучать историю серийных убийц, которые совершали преступления во времена ее молодости. Когда женщина погрузилась в описание жизни Риджуэя, она быстро поняла, что он — тот самый Гэри, с которым она занималась сексом 40 лет назад.

Риджуэя признали виновным в убийстве 49 женщин и девочек, хотя он сам говорил, что унес жизни гораздо большего числа людей. Мужчина начал свою преступную деятельность в 1982 году. Чаще всего он убивал секс-работниц, потому что ненавидел их и потому что их было легче заманить.

«Риджуэй, очевидно, никого не убивал до 1982 года, но я часто думаю: что, если бы мои соседи по комнате не вернулись домой в тот момент? Что, если бы я не заболела, когда он пригласил меня на свидание в следующие выходные? Что, если бы я была одна, когда застала его ждущим на моей стоянке?» — задается вопросом Джонсон.

Худшим открытием для писательницы стало то, что ее соседка по апартаментам Марсия Фей Чапман (Marcia Faye Chapman) исчезла в августе 1982 года после того, как сказала детям, что идет в магазин. Позже ее останки обнаружили на берегу реки Грин-Ривер — туда Риджуэй сбрасывал трупы своих жертв, за что и получил прозвище «Убийца с Грин-Ривер».