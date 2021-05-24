Мужчина решил разыграть друзей и навлек на себя подозрения в серийных убийствах

Пользователь Reddit поделился историей о неудачном розыгрыше, из-за которого он оказался в отделении ФБР. Несколько лет назад мужчина хотел подшутить над друзьями, однако в итоге навлек на себя подозрения в том, что он серийный убийца.

По словам рассказчика, в те времена он проводил по 16 часов в день онлайн и увлекался троллингом. Свой неудачный розыгрыш он придумал вскоре после переезда в небольшой город в штате Луизиана.

Автор поста завел в Usenet новый аккаунт и указал в нем имя и телефонный номер своей жены. Затем он опубликовал от ее лица сообщение, написанное заглавными буквами. «Некоторые из вас, возможно, знают моего мужа Джейсона. Его арестовали за изнасилование и убийство трех проституток неподалеку от Юниса. Если у вас есть информация, которая могла бы подтвердить или опровергнуть его вину, пожалуйста, свяжитесь со мной», — написал герой истории.

Почти сразу с ним начали связываться обеспокоенные друзья. Одни хотели узнать, правда ли его арестовали, а другие сообщали, что не поверили в розыгрыш. Довольный своей шуткой, мужчина встал из-за компьютера. Он зашел в другую комнату, в которой работал телевизор, и услышал, что полиция ищет серийного убийцу из Батон-Ружа, столицы Луизианы. «Именно тогда я и почувствовал, что, кажется, облажался», — вспомнил рассказчик.

Это совпадение привело к тому, что недоброжелатель автора поста начал распространять в сети слухи, что он и есть серийный убийца. В итоге спустя месяц мужчину вызвали в местное отделение ФБР. Ему объяснили, что несколько человек сообщили о том, что он причастен к преступлениям. Героя истории попросили сдать ДНК-тест, который подтвердил, что убийцей был все-таки не он.

В комментариях к посту многие раскритиковали мужчину. «Как твоя бедная жена отнеслась к тому, что ты просто взял и указал ее номер телефона?» — пожурил его Trekintosh. «Чувак, ты просто самый обыкновенный стереотипный засранец», — добавил Kithsander. Некоторые также обвинили мужчину в том, что своим поступком он помешал расследованию и зря потратил время сотрудников ФБР.