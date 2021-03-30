Женщина случайно узнала настоящую причину своего трудоустройства и уволилась

Женщина устроилась на новую работу, а затем случайно узнала настоящую причину, по которой ее приняли, и решила уволиться. Историю своего неудачного трудоустройства она рассказала на Reddit.

По ее словам, работу ей предложил друг и по совместительству открытый гей. Героиня истории уточнила, что сама она лесбиянка, однако предпочитает не говорить о своей ориентации всем подряд, о чем ее приятель знает.

Автор поста отправила резюме и указала контакты друга в качестве рекомендации. Вскоре ей позвонили с новой работы и сказали, что берут ее даже без собеседования. В первый рабочий день рассказчица встретилась со своим знакомым. Он заявил, что она «удваивает разнообразие» на их работе, а также отметил, что, если бы приятельница не заняла вакансию, она досталась бы кому-нибудь гетеросексуальному. Сперва женщина приняла его слова за шутку.

Однако спустя пару часов другие коллеги сказали ей то же самое: они заявили, что героиня истории делает их коллектив более разнообразным и что до ее прихода ее друг был единственным гомосексуальным сотрудником. Затем рассказчица пообщалась с другим менеджером. Та не упоминала в беседе разнообразие, однако сказала, что девушка оказалась как раз тем «типом», который она ожидала.

Автору поста настолько не понравилось, что ее приняли только из-за ориентации, что доработала до конца дня и написала заявление об уходе. Она соврала о причине и сообщила, что не будет успевать брать смены на новой работе из-за других дел.

С того дня женщина ни разу не говорила со своим другом. По словам героини истории, он знал, что она не рассказывает о своей сексуальной ориентации посторонним, и должен был понимать, что из-за этого она будет чувствовать себя неловко. «Люди не знали о моем предыдущем рабочем опыте, но знали, что я лесбиянка», — пожаловалась автор. В комментариях многие поддержали женщину и написали, что ее друг не имел права рассказывать другим о ее ориентации.