Встреча с учителем в стриптиз-клубе заставила женщину задуматься о жизни

34-летняя пользовательница Reddit, работающая танцовщицей в клубе и встречающаяся с богатыми мужчинами за деньги, рассказала о том, как столкнулась с учителем дочери на работе. Мужчина попытался заставить ее уволиться, она отказалась, однако история заставила ее задуматься о жизни и о том, делает ли стриптиз ее плохой матерью.

Женщина сообщила, что ее дочь учится в седьмом классе. Девочка знает, что мать работает в баре, но не знает, чем конкретно она занимается. Однажды учитель математики позвонил рассказчице по видеосвязи, а на следующий день они случайно встретились в стриптиз-клубе.

Учитель попытался заставить героиню истории уйти с работы. По его словам, стриптиз — это неподходящее занятие для матери, а ее дочь растет в небезопасной среде. Однако рассказчица не согласилась с его доводами и посчитала странным то, что женатый человек, который заказывает приватный танец в стриптиз-клубе, предлагает ей найти другую работу. В ответ на угрозы учителя позвонить в органы опеки женщина назвала себя прекрасной матерью, и на этом история их конфликта завершилась.

Некоторое время спустя автор поста обедала с подругой и ее сестрой. Она поделилась историей противостояния со школьным учителем, чем шокировала родственницу подруги: она очень удивилась, что рассказчица растит ребенка и при этом работает стриптизершей, и спешно ушла из кафе.

Произошедшее заставило автора поста задуматься о том, делает ли работа ее плохой матерью, однако комментаторы на Reddit поддержали стриптизершу. «Этот козел может ходить в стриптиз-клубы и работать учителем, но тебе там работать нельзя. Гребаные мужики!» — написала amanda2399923. «Каждый, кто ходит в стриптиз-клубы и критикует стриптизерш, — самый настоящий лицемер», — добавил mongoooses.