Парень нашел в старой тетради трогательное послание от учителя

Парень нашел в старой тетради трогательное послание, которое ему оставил школьный учитель. Он сфотографировал его и опубликовал на Reddit.

В письме педагог признался, что получил огромное удовольствие от работы с автором поста. «Ты очень умный и трудолюбивый. Я уверен, что эти качества обеспечат тебе в жизни успех», — написал учитель и пожелал школьнику счастливого лета и хорошей учебы в старших классах. «Я до сих пор иногда перечитываю это послание, оно помогает мне верить в себя», — прокомментировал фотографию парень.

Под его постом многие назвали записку трогательной и милой. Некоторые поделились тем, что тоже сохранили на всю жизнь послания, которые им писали любимые учителя.

«Удивительно, как несколько секунд доброты могут повлиять на человека. Спасибо, что напомнил о том, как важно иногда проявлять любовь к людям», — написал VinnyFromPhilly. Пользователи также обсудили то, что хорошие учителя способны менять жизнь учеников в лучшую сторону, а их труд часто недооценивают. Некоторые поделились тем, что тоже сохранили на всю жизнь записки, которые им писали любимые учителя.

Пользователь Reddit нашел и отреставрировал архивный снимок начала 50-х годов. На нем запечатлены оба его дедушки, которые были в молодости лучшими друзьями. Под постом он рассказал историю своей семьи, которая удивила многих комментаторов.