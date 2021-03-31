Девушка отправила бойфренду картинку и заставила его переосмыслить их отношения

Пользователь Reddit пожаловался на свою возлюбленную, которая разочаровала его в трудной ситуации: когда ему понадобилась помощь девушки, она ограничилась отправкой приободряющей картинки. Мужчина признался, что этот поступок заставил его переосмыслить их отношения.

По словам автора поста, его подруга не очень заботливая. Об этой черте ее характера он знал с самого начала отношений. Однако недавно в жизни рассказчика начались проблемы: у него сломались телефон и велосипед, его ограбили, а затем он серьезно заболел. Все это произошло в течение трех последних недель.

В итоге он написал девушке большое сообщение, в котором пожаловался на подавленное состояние. Она же в ответ сделала «абсолютный минимум»: сказала, что он справится, и отправила картинку из фильма «Житие Брайана». «Отлично. Теперь я точно буду искать светлые стороны в том, что меня, ***, ограбили», — поиронизировал автор поста.

Мужчина заявил, что если бы подобное случилось с его возлюбленной, он бы пришел к ней домой и постарался сделать все, чтобы она почувствовала себя лучше. «Она не заботливая, но можно было хотя бы позвонить мне или сделать что-то», — пожаловался герой истории.

«Все по-разному проявляют любовь. Но теперь я не уверен, что мне стоит верить, когда она говорит, что мы лучшие друзья и что она любит меня, когда ее любовь в действии выглядит вот так», — заключил рассказчик.

В комментариях пользователи Reddit поддержали мужчину и написали, что его чувства обоснованы. Некоторые также посоветовали ему бросить девушку. «Твои потребности проигнорировали. Я бы постарался поговорить с ней об этом и сказать, как ты чувствовал себя из-за ее действий», — порекомендовал Neonliy. В попытке объяснить действия девушки юзер Jim_from_snowy_river заметил, что у некоторых людей просто проблемы с эмпатией.