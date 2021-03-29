Женщина собралась в романтический отпуск и получила счет от возлюбленного

Пользовательница Reddit пожаловалась на жадного возлюбленного, который во время планирования романтического отпуска прислал табличку со всеми расходами женщины. Ее историю приводит The Mirror.

Автор поста рассказала, что в самом начале отношений она всегда настаивала на том, чтобы платить поровну на свиданиях. Однако проблемы начались, когда они начали собираться в первый совместный отпуск. Женщина заметила, что ее партнер казался взволнованным. «А что если мы расстанемся перед поездкой?» — спрашивал он.

Спустя несколько дней героиня истории предложила мужчине сходить в определенный ресторан во время их будущей поездки. Тот назвал заведение «хорошим, но слишком дорогим», поэтому предложил просто заказать еду на вынос. Затем женщина получила сообщение от партнера, в котором тот сказал, что разбил счет за грядущие выходные на двоих.

«Он приложил таблицу с нашими именами в ней, буквально поделив стоимость всего до цента. В конечном итоге он сказал мне, что я задолжала ему 167 долларов и 99 центов», — написала автор поста.

Удивленная женщина подчеркнула, что не ограничена в деньгах и с радостью отдала бы ему эти деньги, чтобы покрыть свою долю расходов на выходные. Однако подход мужчины ее опечалил и «испортил ей романтическую атмосферу».

Комментаторы разделились во мнениях по поводу истории пользовательницы. Одни предложили ей поговорить начистоту с партнером и попробовать решить проблему, пока отношения не зашли слишком далеко. Другие назвали мужчину жадным, поэтому посоветовали героине бросить его.