Уставший курьер попросил клиентку заняться с ним сексом за доставку и напугал ее

Американка заказала доставку еды в сервисе DoorDash, а затем получила от курьера сообщение, которое испугало ее. Мужчина заявил, что привезет ее заказ, только если она согласится заняться с ним сексом. Историю, которой она поделилась около двух недель назад, издание Mirror публикует в пятницу, 19 марта.

Женщина выложила скриншот переписки с курьером в Facebook. Сперва он спросил, одинока ли она, а затем, узнав, что у нее есть бойфренд, написал: «Уже поздно, сыро, идет дождь. Я устал. DoorDash предложил мне заказ, когда я был за 10 миль — это значит, что водителей не так уж и много. Поэтому давай договоримся. Помоги мне немного в сексуальном плане, а я доставлю еду. В противном случае я отменю заказ».

Получив такое сообщение, американка обратилась в службу поддержки клиентов. «Наверное, он и правда устал», — ответили ей, а затем поменяли курьера. После этого женщина зареклась пользоваться DoorDash, пока компания допускает такое поведение водителей.

Она также посетовала на то, что после случившегося не чувствует себя в безопасности, так как у курьера есть и ее адрес, и ее номер телефона. В комментариях многие поддержали американку и сообщили, что подобные истории происходили и с ними. «Вот поэтому доставку всегда забирает мой муж», — написала одна из пользовательниц.

Издание также обратилось за комментарием к представителям DoorDash. Они заверили, что отключили напугавшего клиентку курьера от сервиса, а также связались с женщиной и вернули ей деньги за заказ. Представитель компании принес извинения за случившееся.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оставила послание для курьера в приложении Uber Eats, забыла о нем и опозорилась перед доставщицей, которая привезла ей суши.