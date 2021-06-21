Блогерша отказалась от секса с мужчиной из Tinder и попала под суд

Пользовательница TikTok Эмили (Emily), которая публикует ролики под ником @your.big.sis.emi, рассказала о судебном иске от студента юридического факультета Чада (Chad), с которым она познакомилась в Tinder. Блогерша в последний момент отказалась от секса с мужчиной, после чего тот захотел решить проблему в суде. Ее видео с объяснениями доступно в TikTok.

Девушка заявила, что никогда не обещала потенциальному партнеру вступать с ним в половой акт. Изначально она действительно хотела заняться с ним сексом, но передумала, когда мужчина начал раздеваться. Эмили поняла, что тот давно не мылся: у него были грязные трусы, от которых исходил неприятный запах.

Блогерша покинула дом Чада, а спустя несколько дней получила от него повестку в суд: мужчина обвинял ее в обмане. Однако Эмили не рассказала, чем закончилось судебное разбирательство.

Ранее жительница Канады оказалась в больнице с серьезными травмами после того, как пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в Tinder.