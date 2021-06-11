Беременная женщина зарегистрировалась в Tinder и прослыла обманщицей

Беременная женщина зарегистрировалась в приложении для знакомств Tinder и сообщила, что скоро выходит замуж, но надеется получить как можно больше веселья перед этим. Ее поведение возмутило многих пользователей сети, и в комментариях к посту на Reddit, в котором опубликовали скриншот ее профиля, она прослыла обманщицей.

26-летняя Гвен в своей анкете рассказала, что помолвлена с замечательным мужчиной и они женятся в марте 2022 года. Она подчеркнула, что жених не знает о ее регистрации в приложении для знакомств. «Я просто хочу как можно больше повеселиться перед тем, как выйду замуж», — написала Гвен. Женщина также предупредила потенциальных партнеров о том, что она беременна.

Профиль Гвен привел пользователей Reddit в негодование. «Она ближе к кролику, чем к человеку, только не такая милая», — написал Ekskalibar. Многие выразили надежду на то, что жених женщины узнает правду о ней. «Надеюсь, он ее бросит и заберет ребенка», — пожелал Гвен BigBrownBear84. Некоторые также пожалели ребенка, которого родит женщина, так как решили, что она будет плохой матерью.

В то же время ряд пользователей не поверил в правдивость истории. «Очевидно же, что это написал другой человек. Кажется, он очень не любит эту женщину, поэтому взял ее фотографии и создал такую анкету», — уверен romansapprentice.

Ранее жительница Лондона познакомилась с мошенником в Tinder и лишилась 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей по текущему курсу). Мужчина сказал, что занимается торговлей криптовалютой, тогда девушка отдала ему свои деньги, после чего возлюбленный пропал.