Женщина познакомилась с мошенником в Tinder и потеряла миллионы рублей

Жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). О том, как прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву, сообщает The Mirror.

По словам Дайан, поначалу она общалась с виртуальным собеседником из приложения для знакомств на отвлеченные темы, но спустя какое-то время мужчина признался ей в любви. Пара даже начала строить планы по поводу покупки дома и последующего переезда в новое совместное жилище.

Однажды женщина спросила, чем Энди зарабатывает на жизнь. Тот ответил, что торгует криптовалютой, и предложил «возлюбленной» попробовать себя в этой сфере. После этого мужчина отправил ей ссылку на поддельный сайт криптовалютной биржи.

«Он продолжал присылать мне фотографии с этого веб-сайта, на которых видно, насколько хорошо у него шли дела. Я сказала ему, что ничего не знаю о торговле, но он ответил, что научит меня. В конце концов он убедил меня вложить пять тысяч фунтов стерлингов (520 тысяч рублей)», — рассказала Дайан.

Энди регулярно присылал своей партнерше фейковые отчеты о том, насколько сильно растет в цене ее криптовалюта. Это подогревало интерес женщины, и она вкладывала еще больше денег. В итоге Дайан инвестировала более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Когда женщина попыталась забрать свои вложения вместе с дивидендами (180 тысяч фунтов стерлингов или 18,7 миллиона рублей), ей пришло сообщение о том, что для этой операции придется заплатить 10 процентов от всех ее сбережений — эти деньги якобы должны были покрыть налоги. У Дайан на руках такой суммы не оказалось.

«Если вы не произведете платеж в течение одного месяца, мы примем меры против вас, мы заблокируем вашу учетную запись и привлечем вас к ответственности за уклонение от уплаты налогов», — написали представители криптобиржи, когда Дайан отказалась вносить платеж.

Женщина попыталась поговорить о проблеме с Энди, но тот перестал отвечать на ее сообщения. Как выяснилось позднее, Дайан даже не знала, как тот выглядит в реальной жизни, — мошенник использовал в качестве аватара фотографии сотрудника магазина из Германии. В результате криптоинвесторша лишилась всех своих сбережений.