Россиянин лишился десятков тысяч рублей после знакомства с девушкой в Tinder

Российский киберспортсмен Антон Шанин стал жертвой мошенников, которые познакомились с ним под видом девушки Анны в Tinder. После общения со злоумышленниками мужчина лишился десятков тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «112».

Вскоре после знакомства с геймером Анна предложила ему сходить в театр, а также прислала поддельную ссылку на сайт учреждения, чтобы ее кавалер оплатил билеты. Мужчина ввел данные банковской карты, но никаких билетов не получил: вместо этого у него списали более шести тысяч рублей со счета.

Шанин рассказал о проблеме Анне, и она предложила ему обратиться в службу поддержки сайта. Киберспортсмен послушал совет и вновь ввел данные карты, после чего потерял еще примерно 48 тысяч рублей. Журналисты не сообщают, обращался ли Шанин в полицию по факту мошенничества.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» отмечали, что россияне нередко становятся жертвами мошенников, которые ищут своих жертв в приложениях для знакомств Tinder и Badoo. Так, специалисты компании по итогам 2019 года обнаружили, что почти 1,5 тысячи опасных программ воспользовались брендами дейтинг-приложений. В 1262 случаях это был Tinder, а в 263 — Badoo.