33-летний мужчина познакомился со школьницей в TikTok и похитил ее

Японские полицейские арестовали 33-летнего жителя Токио по имени Тошия Окадзаки (Toshiya Okazaki), подозреваемого в похищении ученицы начальных классов. Об этом сообщает Tokio Reporter со ссылкой на TBS News.

По данным правоохранительных органов, мужчина познакомился со школьницей через приложение TikTok: он написал собеседнице, что хочет с ней пообщаться. В январе Окадзаки посадил девочку в автомобиль и повез ее в свой дом. Он отпустил несовершеннолетнюю школьницу примерно через четыре с половиной часа.

«Я пригласил ее, потому что хотел узнать, что она за человек. В моем доме бывали и другие девушки», — сказал Окадзаки в разговоре с полицией. Он признал свою вину.

Ранее американские полицейские арестовали 28-летнего Питера Бозье (Peter Bozier), который познакомился с женщиной в приложении для знакомств Tinder. Мужчина похитил ее и держал в доме своих родителей. Он душил жертву и угрожал убить ее сына, если она сообщит о насилии властям.