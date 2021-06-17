Девушку избили и изнасиловали на свидании из Tinder

Жительница Канады оказалась в больнице с серьезными травмами после того, как пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в Tinder. Об этом сообщает CP24.

По данным полиции, жертва пришла домой к 19-летнему Массею Айзеку Айрлэнду (Masseiah Issac Ireland). Мужчина несколько раз ударил ее, а затем изнасиловал. После этого он вывел девушку из дома, чтобы та сняла деньги и передала их ему. Но пострадавшей удалось убежать и вызвать полицию. После инцидента ее отвезли в больницу.

Вечером того же дня полицейские ворвались в дом подозреваемого и взяли его под стражу. Ему предъявили обвинения в изнасиловании с применением оружия, вымогательстве, похищении и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy).