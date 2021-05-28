Дочь втайне от матери переночевала у бойфренда и возненавидела свою жизнь

Пользовательница Reddit с ником thehillsarenotalive рассказала историю о том, как попала в розыск после ночи у своего бойфренда втайне от матери. Последствия лжи оказались настолько серьезными, что девушка буквально возненавидела свою жизнь.

20-летняя девушка отметила, что живет с «довольно традиционной азиатской матерью»: ей часто приходится лгать родственнице, чтобы нарушать ее строгие правила. За день до написания поста thehillsarenotalive, по ее словам, решилась на очередную авантюру и уехала переночевать к парню, с которым познакомилась в Tinder. При этом она сказала матери, что проведет время у подруги, которая живет рядом.

Незадолго до выхода девушка уронила iPhone на бетонный пол, экран разбился. Героиня истории показала едва работающий смартфон матери и сказала, что не сможет связаться с ней утром.

Когда thehillsarenotalive добралась до парня, телефон практически не работал, однако на него все еще приходили уведомления. Девушка попыталась выключить iPhone, несколько раз нажав на кнопку питания, но это не помогло. Дело в том, что устройства компании Apple запрограммированы таким образом, чтобы звонить в экстренные службы, если пользователь пять раз подряд нажмет кнопку питания. Несмотря на поломку, телефон действительно дозвонился до полицейских. Девушка сказала в трубку, что случайно набрала этот номер, после чего сбросила звонок.

Забыв про этот случай, героиня истории вскоре легла спать, а утром поехала домой. «Я подъезжаю к своему району и сразу замечаю патрульную машину, стоящую в нескольких метрах от моего дома», — сказала thehillsarenotalive. Ей показалось это странным, потому что полицейские редко заезжают в ее район. Вскоре машина подъехала к ней. Патрульный сказал, что хочет с ней поговорить из-за ложного вызова, полученного прошлой ночью.

В этот же момент из дома выбежали родители «пострадавшей». Как оказалось, в три часа ночи им пришло сообщение о том, что их дочь вызвала полицию. Вместе с тем в смс была указана геолокация девушки — та находилась в 30 минутах езды от дома подруги.

Увидев послание, мать неоднократно пыталась дозвониться до дочери, но та не видела звонки, потому что ее телефон к тому моменту окончательно вышел из строя. Обеспокоенная женщина сначала обзвонила всех друзей и дальних родственников thehillsarenotalive, а потом доехала до дома ее подруги. Потерпев неудачу в поисках, она вызвала полицию.

«С 8 до 11 утра или около того полицейские искали мою машину, проверяли больницы и тюрьмы в нескольких округах и даже отправили шерифа к моему дому», — рассказала пользовательница Reddit.

В конце поста девушка написала, что не имела никакого представления о том, чем обернется ее невинная ложь. Она добавила, что «ненавидит свою жизнь», потому что ей приходится извиняться перед всей семьей и друзьями за беспокойство. Кроме того, доверие между ней и матерью «было полностью разрушено».