Блогерша нашла универсальную фразу для знакомств с мужчинами

Блогерша Хлоя Бернс (Chloe Burns) рассказала, что нашла универсальную фразу для знакомств с мужчинами в Tinder. Свой способ она раскрыла в видео в TikTok.

Девушка спрашивала у всех мужчин, с которыми образовывала пару в приложении для знакомств, почему они все еще не вместе. «У меня нет веских причин, но я думаю, что мы должны начать прямо сейчас, чтобы наверстать упущенное», — написал ей один из собеседников. «Я думаю, что люблю тебя, детка. Пойдем на свидание в эти выходные», — сказал другой. По словам блогерши, предложения встретиться поступили сразу от несколько мужчин из Tinder.

Некоторые постарались удивить девушку чувством юмора. «Ты знаешь, Хлоя, любой мой ответ будет просто оправданием», — пошутил один из потенциальных партнеров девушки.

Тем не менее Бернс призналась, что ни один из разговор не привел к чему-то большему. Как правило, все диалоги, которые она начинала с такого вопроса, быстро заканчивались. «Либо мужчины не отвечали на мое следующее сообщение, либо разговор вскоре умирал», — посетовала девушка.

В комментариях к ее посту пользователи оценили ответы мужчин. Некоторые принялись давать блогерше советы о том, кого из собеседников ей стоит выбрать. Авторшу видео также похвалили за изобретательность. «Это очень разумный способ найти партнера с хорошим чувством юмора», — заметила alwalker8719.

Ранее другая блогерша рассказала о том, что получила судебный иск от мужчины, с которым познакомилась в Tinder. По словам девушки, она отказалась заниматься с ним сексом, а он захотел решить проблему в суде.