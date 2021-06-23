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В сети назвали самые отталкивающие фразы для знакомств в Tinder

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Фото: Unsplash

Пользователь сети с ником Davymc407 назвал самые отталкивающие, по его мнению, фразы для анкеты в приложении для знакомств Tinder. В комментариях под постом на Reddit, в котором он перечислил описания, увидев которые он теряет желание начать диалог, другие юзеры поделились своими вариантами.

Самой отталкивающей фразой автор публикации посчитал «Отвечу через две секунды или две недели». На втором месте оказалась «Не знаю, о чем здесь писать». Третье место Davymc407 отдал фразе «Не будь козлом», которую посчитал слишком агрессивной.

В его список также попало утверждение, что пользователь ищет исключительно дружбу — юзер уверен, что, как правило, это ложь. Кроме того, он включил в перечень такие фразы, как «Пиши первым», «Не знаю, зачем я здесь» и «Не знаю, что я здесь ищу».

Davymc407 также поиронизировал над одним из вариантов заполнения анкеты. «Спасибо за эту новость», — написал он в ответ людям, которые сообщают в подписи к профилю, что завели новый аккаунт. Автор поста также раскритиковал тех, кто жалуется на скуку, и посоветовал им сходить на прогулку.

Отталкивающим Davymc407 посчитал и абсолютно пустую анкету. Пользователь завершил пост призывом не бояться быть смешным и показывать свою личность.

В комментариях многие согласились с автором поста. «Я так ненавижу это. Каждый раз я закатываю глаза и провожу влево... Будьте оригинальными!» — написал sleepindecent. Некоторые же дополнили его список своими вариантами. Один из пользователей признался, что не любит, когда в анкетах делятся мнением относительно пиццы с ананасами, так как считает эту шутку слишком банальной. Другой же отметил, что не вступает в диалоги с теми, кто просит людей с определенными предпочтениями «не беспокоить» их.

Пользователи Reddit не впервые обсуждают худшие способы заполнить анкету на сайте знакомств. Ранее юзеры поделились самыми неудачными анкетами, попадавшимися им при поиске партнера. Многие, как и Davymc407, отметили, что им не нравится, когда в чужих анкетах недостаточно информации.

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