85-летняя женщина ушла от молодого любовника и стала искать нового в Tinder

85-летняя женщина из Нью-Йорка, США, рассказала о поисках новой любви и страсти молодых мужчин. Об этом сообщает The Sun.

После развода с мужем в 1984 году Хэтти Ретроудж (Hattie Retroage) дала себе слово встречаться только с молодыми мужчинами. Недавно она ушла от 39-летнего любовника и теперь находится в поисках нового избранника. «Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью!» — говорит она.

Несмотря на почтенный возраст, Ретроудж освоила мобильные технологии. Одно время она ходила на три Tinder-свидания в неделю и утверждает, что ни разу не встречала мужчины, который не хотел бы с ней переспать.

Недавно аккаунт Ретроудж в Tinder заблокировали, поэтому ей пришлось перейти на сервис Bumble. «Вчера утром мне позвонил парень из Израиля и сказал, что влюбился. Это так мило!» — рассказала она о последних успехах.

Ретроудж работает над автобиографической книгой «Хроники "хищницы"» и надеется, что ее опыт поможет другим пожилым женщинам вступать в отношения с молодыми людьми.

Ранее сообщалось, что влюбленные из США с 37-летней разницей в возрасте прославились в Tiktok благодаря видео, на которых они танцуют и целуются. 23-летний Куран (Quran) регулярно публикует в TikTok видео, на которых он и его 60-летняя возлюбленная Шерил (Cheryl) веселятся под музыку.