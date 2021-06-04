Изгнанная из ночного клуба 26-летняя женщина влюбилась в 55-летнего вышибалу

Изгнанная из ночного клуба в английском городе Мидлсбро женщина влюбилась в вышибалу и завела с ним ребенка. Своей историей пара поделилась с Daily Star.

26-летняя Лорен Керр (Lauren Kerr) и 55-летний Энтони Шейлор (Anthony Shaylor) познакомились в 2017 году. Женщина устроила драку в ночном клубе, и Шейлор, работавший вышибалой, выпроводил ее на улицу.

«А в следующий понедельник я вышла на новую работу, и там был он!», — рассказала Керр о второй встрече с будущим возлюбленным. Оказалось, что у Шейлора тоже был первый день на новой работе в службе поддержки.

Несмотря на 29-летную разницу в возрасте, между Керр и Шейлором почти сразу завязались романтические отношения. «Он сказал, что я очень красивая, а мне понравилась его харизма и манера держать себя», — вспоминает женщина.

В итоге пара начала встречаться в ноябре 2017, а в апреле 2020 у влюбленных родилась дочь, которую они назвали Руби.

Керр утверждает, что их часто принимают за отца и дочь. Сначала ее это смущало, но теперь она научилась относиться к таким ошибкам людей с юмором. Сейчас пара планирует пожениться и подыскивает новый дом.

Ранее сообщалось, что американка вышла замуж за отца бывшего мужа. После развода женщина поняла, что испытывает чувства к бывшему свекру и узнала, что это взаимно.