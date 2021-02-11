Мужчина нанял молодую сиделку для смертельно больной жены и позвал ее замуж

Житель муниципалитета Кальп, Испания, нанял молодую сиделку для смертельно больной жены и позвал ее замуж после смерти супруги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2006 году Наоми Уотсон (Naomi Watson), которой сейчас 29 лет, переехала из Лондона в Испанию. В 2012 году она опубликовала объявление о поиске работы няней. Ей написал Роберт Харрис (Robert Harris), которому сейчас 49 лет.

Он провел собеседование в кафе и рассказал Уотсон, что ищет няню для девятилетней дочери Молли (Molly). Позже выяснилось, что жена Харриса Лиза (Lisa) страдает болезнью двигательного нейрона — заболевания, при котором происходит постепенная гибель клеток нервной системы.

Уотсон присматривала за Молли и помогала по хозяйству. Со временем здоровье Лизы начало ухудшаться. В конце концов, ее отвезли в хоспис, где она скончалась.

Через несколько месяцев после смерти Лизы Уотсон влюбилась в Харриса. Они начали встречаться после того, как Харрис приготовил для Уотсон еду, и они неожиданно поцеловались.

Два месяца влюбленные скрывали свои отношения от Молли, так как опасались ее реакции. Но когда Харрис сообщил дочери, что начал встречаться с Уотсон, девочка была рада.

Некоторые из друзей Харриса сочли Наоми аферисткой. Несмотря на это, пара состоит в отношениях уже шесть лет и помолвлена.

Иногда посторонние люди принимают пару за отца и дочь из-за большой разницы в возрасте.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Суонси в Уэльсе рассталась с мужем и бросила работу ради 78-летнего пациента. Ухаживая за мужчиной, она поняла, что влюблена в него.