Женщина притворилась аутисткой ради соблазнения сиделки

Жительницу американского города Пэрленд, штат Техас, обвинили в сексуальных домогательствах к сиделке. Как сообщает информационный портал KHOU, чтобы притупить бдительность жертвы, американка притворилась аутисткой.

Рэйчел Чайлдс (Rachel Childs) обратилась к сиделке с просьбой последить за ее несуществующей 29-летней сестрой-близнецом, страдающей аутизмом. Та приехала и забрала подопечную на ночь к себе домой. Затем, как утверждает сиделка, «сестра» попыталась приставать к ней. Это очень удивило женщину, так как, по ее словам, аутисты обычно ведут себя иначе.

Сиделка навела справки о клиентке и узнала, что та является единственным ребенком в семье. После этого она сообщила о случившемся полиции.

Полицейские выдвинули Чайлдс обвинения в попытке изнасилования, непристойном поведении и проникновении в чужую частную собственность. Следователи подозревают, что женщина могла поступать подобным образом и с другими сиделками.

В сентябре сообщалось об американце, имитировавшем синдром Дауна ради приставаний к сиделкам. 30-летний мужчина связывался с ними от лица матери и просил сменить ему подгузник и искупать его. По словам сиделок, он просил «тереть его тщательнее в определенных местах».

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