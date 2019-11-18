Извращенец прикинулся слабоумным ради прикосновений сиделки

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, арестован мужчина, который нанимал сиделок и притворялся слабоумным, чтобы вынудить женщину поменять ему памперсы. Об этом сообщает Daily Mail.

При помощи приложения для поиска нянь 29-летний Ратледж Дис (Rutledge Deas) нашел студентку, которая согласилась ухаживать за его умственно отсталым братом Кори. В действительности Кори не существовало, а под его именем скрывался сам Дис.

В течение года студентка приезжала к подопечному десять раз. При смене подгузников ее подопечный демонстрировал признаки сексуального возбуждения и сосал пустышку. Время от времени он присылал ей сообщения с просьбами научить пользоваться туалетом и посадить на детское сиденье.

Девушка ничего не подозревала, пока не увидела в Facebook фотографию Диса. После ее жалобы полиция арестовала мужчину. При обыске у него нашли метамфетамин и принадлежности для употребления наркотика. Он признался, что нанимал сиделок, и объяснил это пережитой в детстве травмой.

Дису предъявлены обвинения в хранении наркотиков и десяти случаях сексуального нападения. После ареста мужчина рассказал, что нанимал еще трех сиделок, поэтому список обвинений может вырасти.

В 2018 году сообщалось об американце, имитировавшем синдром Дауна ради приставаний к сиделкам. 30-летний мужчина связывался с ними от лица матери и просил сменить ему подгузник и искупать его. По словам сиделок, он просил «тереть его тщательнее в определенных местах».

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