Женщина развелась с мужем и вышла замуж за его отца

Жительница американского города Харродсберг, штат Кентукки, вышла замуж за отца своего бывшего мужа и рассказала историю их отношений. Ее опубликовало издание Daily Mail.

Эрика Квиггл (Erica Quiggle) вышла замуж за старшего брата школьной подруги, Джастина, когда ей было 19. Ее избраннику было 27 лет. Через два года у них родился сын, но вскоре после этого супружеские отношения испортились. Джастин любил сидеть дома и довольствовался малым, а его жена строила карьеру, мечтала о путешествиях и участвовала во всех мероприятиях, например, приходила в одежде в стиле пин-ап на автомобильные шоу, которые устраивал ее свекор Джефф — так они обнаружили, что у них есть общие интересы, и сблизились.

Вскоре Эрика начала рассказывать свекру о своих проблемах в браке. Через некоторое время она решилась на развод с мужем и переехала с сыном к родителям. Однако вскоре Эрика поняла, что испытывает чувства к Джеффу, и узнала, что это взаимно. Она обсудила это с бывшим мужем, и тот сказал, что не будет препятствовать их союзу. После завершения бракоразводных процессов Эрика и Джефф съехались.

Вскоре пара узаконила отношения, и у них появилась дочь. Эрика утверждает, что продолжает общаться с бывшим мужем, они вместе воспитывают сына. Она подчеркивает, что ее роман с Джеффом начался уже после того, как она твердо решила расстаться с бывшем мужем, и это не было причиной развода. Также американка добавила, что большая разница в возрасте никак не мешает их отношениям: они поженились, когда Эрике было 29, а Джеффу — 58 лет.

В 2005 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что запрет в Англии и Уэльсе на вступление в брачные отношения между зятем и тещей или свекром и невесткой нарушает права человека и должен быть отменен. В инстанцию обратился 60-летний бывший свекор 40-летней невесты после того, как паре отказали в регистрации брака.