Молодая мать случайно отправила обнаженный снимок потенциальной свекрови

Жительница английского города Бексхилл, графство Восточный Суссекс, случайно отправила обнаженный снимок родственникам жениха. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

27-летняя британка, пожелавшая сохранить анонимность, сделала снимок сидящего в манеже ребенка, пока принимала душ, и отправила фотографию в семейный чат в WhatsApp, в котором состояли ее жених, его родители и два брата. Молодая мать шутливо подписала кадр «не могу даже спокойно помыться».

Только спустя несколько секунд женщина поняла, что ее обнаженное тело отразилось в стеклянной душевой перегородке и на металлической крышке перелива. Она немедленно удалила снимок, но заметила, что его успел кто-то увидеть. Предположительно, это был ее потенциальный свекр.

Британка очень смутилась, но нашла ситуацию комичной. Она выложила снимок, в котором замазала свое отражение, в социальные сети, описала произошедшее и набрала больше тысячи лайков.

Молодая мать добавила, что призналась во всем жениху. Она не знает, заметил ли что-то на снимке свекр. «Ну, я скоро приеду к ним в гости. Я уверена, их лица все скажут сами за себя, если они там что-то рассмотрели», — пошутила британка.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Огайо дала своей двухлетней дочери телефон, чтобы отвлечь ее, спокойно высушить волосы и переодеться. Во время игры ребенок несколько раз сфотографировал голую мать и случайно разослал снимки ее знакомым через Snapchat.