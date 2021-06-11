23-летний мужчина завел роман с 60-летней женщиной и прославился в TikTok

Влюбленные из США с 37-летней разницей в возрасте прославились в Tiktok благодаря видео, на которых они танцуют и целуются. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летний Куран (Quran) регулярно публикует в TikTok видео, на которых он и его 60-летняя возлюбленная Шерил (Cheryl) веселятся под музыку в стиле рэп и R&B, обнимаются, целуются и демонстрируют свои чувства. Одна из записей набрала 3,7 миллиона просмотров. Пара ответила на вопрос, одобряют ли их семьи эти отношения. Они сказали: «Да» и пояснили, что дети Шерил, которые старше Курана, счастливы за них.

Пара часто получает негативные комментарии от интернет-троллей, которые подозревают, что их роман — обман. Они говорят, что она больше похожа на бабушку Курана, обсуждают ее морщинистое лицо и спрашивают, есть ли у нее зубы. Авторы комментариев предполагают, что мужчина завязал с ней отношения только потому, что она богата.

Недавно Шерил дала отпор своим ненавистникам. «Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят тупую ерунду», — заявила она. Женщина подчеркнула, что она и ее возлюбленный не делают ничего плохого. «Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я обращаюсь с ним хорошо, он обращается со мной хорошо. Кому какое дело?» — заявила она.

Шерил отметила, что ее бывший парень был на 22 года младше нее. Его мать была на три года старше американки. «Возраст — это только число. Мы не можем выбирать, кого мы любим», — сказала женщина.

Куран часто публикует видеозаписи и комментарии в защиту Шерил, которую он иногда называет женой.

Помимо негативно настроенных пользователей есть и те, кто поддерживает влюбленных. «Люди злые, а вы прекрасные. Не позволяйте им разрушить вашу пару», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что изгнанная из ночного клуба в английском городе Мидлсбро женщина влюбилась в вышибалу и родила от него ребенка. Англичанка утверждает, что их часто принимают за отца и дочь.