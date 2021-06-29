Названы опасности популярных сайтов знакомств

Эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Татьяна Шишкова рассказала об опасностях, к которым может привести использование популярных сайтов знакомств. Ее слова приводит ТАСС.

Шишкова подчеркнула, что «Лаборатории Касперского» проверила безопасность подобных приложений во второй раз, впервые такое исследование проводилось в 2017 году. В общей сложности было изучено девять сайтов знакомств.

По мнению эксперта, за четыре года ситуация улучшилась: к примеру, в 2017 году, четыре приложения использовали незашифрованный HTTP-протоколы, позволявшие злоумышленникам перехватывать данные пользователей. К 2021 году все они отказались от такой технологии. Тем не менее эксперт уверена, что использование дейтинговых приложений содержит определенные риски для пользовательской безопасности.

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В частности, Шишкова отметила, что на многих сайтах знакомств можно зарегистрироваться с помощью профиля в соцсети. «В этом случае данные из него автоматически подтягиваются в новый профиль. Также пользователям предлагают добавить информацию о том, где они работают или учатся. Такие подробности упрощают поиск человека в социальной сети, и там, если не включены настройки приватности, о нем можно узнать еще больше», — предупредила эксперт.

Шишкова уточнила, что собранная таким образом информация может использоваться для сталкинга, то есть преследования, и доксинга, то есть публикации личных данных человека без его согласия.

Чтобы избежать этих рисков, «Лаборатория Касперского» посоветовала пользователям дейтинговых приложений не указывать в профиле много личной информации. В частности, не публиковать настоящую фамилию, сведения о работодателе, а также фотографии с друзьями и родственниками.

Любителям сайтов знакомств также порекомендовали по возможности использовать двухфакторную аутентификацию и общаться через само приложение, а не другие мессенджеры. Шишкова отметила, что настоящий номер телефона стоит давать только тем собеседникам, которые вызывают доверие. Пользователей, которые потеряли интерес к подобным приложениям, призвали удалять или скрывать свой профиль, а не оставлять его активным.