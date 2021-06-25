Личные данные более половины россиян оказались в открытом доступе

Компания ESET, международный разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз, заявила, что более половины россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с утечкой личных данных в сеть. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания выяснила, насколько часто личные данные граждан встречались им в открытом доступе и испытывали ли россияне беспокойство насчет собственной информационной безопасности.

По данным аналитиков, 59 процентов россиян хотя бы раз находили персональную информацию о себе в свободном доступе. Чаще всего утечкам подвергаются номера мобильных телефонов и адреса электронной почты (в 70 процентах случаев), реже — домашние адреса, пароли и личные фотографии (в 11-13 процентах случаев).

В ESET отметили, что после попадания приватной информации в открытый доступ россияне нередко становились жертвами мошенников или были вынуждены вступать в нежелательную коммуникацию. 44 процента опрошенных страдали от участившихся звонков с неизвестных номеров, 37 процентов — от попыток взлома.

Специалисты выяснили, что всего 12 процентов жителей России проверяют утекшие базы данных, а 51 процент никогда этого не делали. Тем не менее почти половина (47 процентов) россиян знают, откуда были украдены их личные данные — из социальных сетей. Более трети опрошенных думают, что их конфиденциальную информацию взяли на интернет-сервисах для размещения объявлений, почтовых сервисах и в онлайн-магазинах. В то же время 59 процентов россиян продолжают пользоваться сервисами, которые допустили утечку.

По данным опроса, 65 процентов россиян пытаются предотвратить распространение личных данных путем смены пароля, а 40 процентов устанавливают двухфакторную аутентификацию и антивирусные программы. Еще 6 процентов предпочитают ничего не менять, потому что «в открытом доступе их данные никому не нужны».

IT-директор ESET Руслан Сулейманов рассказал о том, как предотвратить распространение конфиденциальных данных в сети.

«Заведите отдельные SIM-карту и e-mail для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах, а также придумайте псевдоним. Это усложнит вашу идентификацию при массовых утечках данных. В случае с порталами госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что кража доступа к таким сервисам может привести к финансовым потерям и «проблемам юридического характера».

По результатам исследования компания ESET составила топ сервисов и приложений, пользующихся минимальным доверием россиян: социальные сети, популярные сайты, мессенджеры, электронная почта.