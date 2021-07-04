Россиян предупредили о подстерегающих в приложениях знакомств опасностях

Россияне в пандемию стали чаще пользоваться приложениями для знакомств. Несмотря на то, что защита аккаунтов интенсивно развивается с технической точки зрения, пользователей по-прежнему подстерегают опасности приватности, передают «Известия».

Специалисты предупреждают о том, что в аккаунтах следует размещать минимум личной информации, поскольку она может использоваться для преследования (или сталкинга), а также публикации данных о человеке без его ведома. Кроме того, аферисты могут присылать под видом, например, оплаты билетов в кино фишинговые ссылки и списывать с карт доверчивых пользователей суммы значительно больше оговоренных.

Помимо цифровых опасностей, людей могут ожидать неприятности уже в процессе свиданий. Так, девушки ищут доверчивых спутников, которые оплатят дорогой ужин в ресторане. И мужчины, и женщины, по данным «Лаборатории Касперского», скрывают свой возраст, внешность, штамп в паспорте о вступлении в брак, искажают иную информацию.

Порой встречи в реальной жизни оборачиваются угрозой для жизни и здоровья, например, «Известия» сообщают о случае, когда разозленный кавалер связал новой знакомой руки, повалил на кровать и стал придавливать, после чего девушка была вынуждена выпрыгнуть в окно второго этажа, чтобы спастись.

Неприятности возникают и у тех, кто даже не зарегистрирован в приложениях знакомств. Порой поддельные страницы с компрометирующим содержанием создаются из мести или с целью розыгрыша. На этом фоне одним из самых безобидных способов использования дейтинг-сайтов становится бизнес и реклама, когда при помощи личных аккаунтов продвигаются те или иные товары и услуги.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Татьяна Шишкова рассказала об опасностях, к которым может привести использование популярных сайтов знакомств. В частности, Шишкова отметила, что на многих сайтах знакомств можно зарегистрироваться с помощью профиля в соцсети. Собранная таким образом информация может использоваться для сталкинга, то есть преследования, и доксинга, то есть публикации личных данных человека без его согласия.