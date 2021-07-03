Психолог рассказала о способах спастись от эмоционального выгорания

Клинический психолог Татьяна Додонова рассказала о способах спастись от эмоционального выгорания на работе. Слова специалиста приводит Пятый канал.

По словам психолога, эмоциональному выгоранию способствуют два фактора — биологический и психологический. Биологический аспект часто связан с нарушением режима сна, аппетита и повышенной тревожностью, когда человек даже дома беспокоится о делах на работе. В таких ситуациях Додонова советует просто переодеться в домашнюю одежду, чтобы организм понял, что рабочее время закончилось, и перестроился на спокойный лад.

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При психологическом аспекте проблема лежит в отношении человека к работе, когда он уже перестает разграничивать личное и рабочее время. В таком случае Додонова советует обратиться за помощью к специалисту.

«Кто такие работники, склонные к выгоранию? Это очень ответственные люди, перфекционисты, они невероятно ответственны. И они могут быть очень хороши на рабочем месте, но внутри себя будут находиться на высоком уровне тревоги, а иногда даже отчаяния. Это из-за того, что они только просыпаются — и уже в работе. Это люди, которые не разграничивают личное и рабочее. Таким людям, возможно, уже нужна помощь психотерапевта, чтобы изменить само их отношение к работе», — пояснила эксперт.

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