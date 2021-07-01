Психолог рассказала о способах избавиться от страха полета на самолете

Россиянам дали советы, как избавиться от иррационального страха и стресса перед полетом. Об этом сообщает «Москва 24».

Как рассказала психолог Ирина Фролова, из-за выброса гормона адреналина человеческий мозг начинает прокручивать самые неблагоприятные сценарии исхода событий. Так, один из способов побороть страх перед посадкой в самолет — использование специальных дыхательных техник.

«Старайтесь дышать не поверхностно, а более глубоко, животом. Положите руку себе на живот, и вы будете чувствовать, как воздух наполняет вас и освобождает», — добавила эксперт.

Кроме того, снять напряжение поможет ароматерапия. Специалист порекомендовала использовать эфирные масла высокого качества — экстракты мяты и лаванды благоприятно воздействуют на нервную систему, если нанести их на запястья и хорошо растереть.

Ранее в мае россиянам дали советы для успешного прохождения предполетного контроля при поездке за границу. Путешественникам порекомендовали всегда уточнять правила, которых придерживаются в аэропорту вылета, так как они могут отличаться от общей инструкции, обозначенной в приказе министерства транспорта.