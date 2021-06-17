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Психологи перечислили особенности склонных к секстингу людей

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Фото: Reuters

Международная группа психологов провела опросы более 6000 участников в 11 странах, чтобы выявить связь между чертами личности, склонной к нарциссизму, макиавеллизму или психопатии, и секстингом. Итоги исследования опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Секстинг — это пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи. Психологи выяснили, что люди, которым нравится рассылать откровенные сообщения, как правило, склонны к нарциссизму и макиавеллизму. Нарциссизм проявляется в личности тягой к самовозвеличиванию, гордости, в эгоизме и отсутствии сочувствия. Макиавеллизм — манипуляциями и эксплуатацией других, циничным пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интересах, обмане.

В ходе опроса исследователи различали три типа секстинга – «экспериментальный» (по согласию), «рискованный» (под воздействием алкоголя/наркотиков или с незнакомыми людьми) и «отягчающий» (под давлением, с угрозой, без согласия). Ученые провели анонимный онлайн-опрос 6093 участников (3682 девочки и 2401 мальчик) в возрасте от 13 до 30 лет. Все они были из Бельгии, Китая, Чехии, Ирландии, Италии, Малайзии, Польши, России, Турции, Уганды или США. Целью опроса было определить частоту отправлений и получений сообщений фото/видео с сексуальным подтекстом на мобильный телефон и/или через социальные сети.

Оказалось, что совместное использование трех типов сексуальных сообщений (экспериментальных, рискованных и провокационных) было продиктовано чертами макиавеллизма и нарциссизма, но не психопатией. «Результаты показали, что мальчики с большей вероятностью были вовлечены в рискованный секстинг и в формы секстинга с отягчающими обстоятельствами. Мужчины чаще занимались секстингом под давлением, например, со стороны партнера», — сообщили психологи.

Пожилые участники с большей вероятностью были вовлечены в обмен собственными материалами и рискованным секстингом. А молодые участники показали интерес к секстингу без согласия и под давлением. Ученые предположили, что это может быть оттого, что подростки менее ориентированы на будущее и проявляют меньше заботы о последствиях отягченных форм секстинга.

В 2014 году ученые Техасского университета заявили, что секстинг является нормальным элементом сексуального развития подростков, и эта практика не является признаком половой распущенности. О связи секстинга и половой жизни в пубертатный период они рассказали в пресс-релизе.

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