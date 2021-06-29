Психологи назвали вранье признаком ума и сообразительности

Ученые из Университета Райерсона в Торонто изучили готовность и способность людей лгать и сравнили показатели с тестами вербального интеллекта и абстрактного мышления. Результаты опубликовал журнал Evolutionary Psychology.

Команда ученых обнаружила, что люди, которые лгут и придумывают небылицы, обладают более высокими когнитивными способностями. Но они с меньшей вероятностью будут пользоваться способностью к выдумке, чем их менее интеллектуальные коллеги. Зато никакой интеллект не поможет им устоять перед глубокомысленной болтовней — способные ко лжи люди сами готовы верить дезинформации.

Эксперты во главе с клиническим психологом Мане Кара-Якубян (Mane Kara-Yakoubian) предположили, что способность лгать могла возникнуть как простая стратегия получения престижа, статуса или выгод в областях, где успех определяется субъективной оценкой других. К таким областям относятся политика, публичные выступления и изящные искусства. «Человек может приобрести необходимые навыки для достижения успеха в определенной области, а может солгать и получить аналогичное вознаграждение», — продолжила психолог.

В своем исследовании доктор Кара-Якубян и ее коллеги провели два эксперимента, чтобы найти связи между готовностью людей к выдумкам, возможностью делать это и уровнем когнитивных способностей. «Мы обнаружили, что способность ко лжи и готовность врать не зависят друг от друга», — сказала она. Нежелание более умных людей выдумывать может быть объяснена их способностью представлять и понимать психическое состояние других — навыком, который психологи называют «теорией разума». Это же позволяет более умным людям лучше понимать, когда их вранье работает, а когда нет. Следующим этапом психологи намерены изучить взаимосвязи между поведением вруна и «теорией разума».

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