Эксперт раскрыла зависимость между выбором пижамы и характером женщины

Специалистка раскрыла зависимость между выбором одежды для сна и характером ее владелицы. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс (Judi James) утверждает, что этот предмет гардероба может многое рассказать о женщине. Например, те, кто предпочитают спать в пижамах с брюками, любят чувствовать себя в безопасности и не привыкли рисковать. «Возможно, у вас были неудачи в романтических отношениях, поэтому вы хотите вернуться к детскому чувству безопасности», — предположила Джеймс.

Кружевные топы без штанов говорят об уверенности, оптимистичных взглядах и хорошем чувстве юмора. В то же время шелковые платья-комбинации для сна часто символизируют желание развить роман и привлечь внимание противоположного пола. «Такой наряд носят в начале отношений или тогда, когда хочется воскресить любовь и угасшую страсть», — подчеркнула специалистка.

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По словам эксперта, одним из самых сексуальных вариантов одежды для сна является старая домашняя футболка. «Этот выбор показывает, что вы берете на себя контроль в спальне и вам это нравится. Обладательница футболки может быть требовательной: она избегает флирта и сразу берется за дело», — объяснила Джеймс.

Наконец, специалистка рассказала, что женщины, которые спят обнаженными, обладают высоким уровнем доверия, спокойствия и комфорта. При этом она отметила, что в них отсутствует кокетливость, поскольку нет нужды подразнить партнера, раздеваясь перед ним.

В апреле психолог и преподаватель Даниель Крюгер (Daniel Kruger) провел опрос, в котором приняли участие 376 студентов Мичиганского университета, и выявил одно предпочтение в одежде склонных к измене мужчин. Так, специалист показал респондентам изображение двух футболок-поло бренда Ralph Lauren с одним и тем же логотипом разного размера. Выяснилось, что мужчины, которые носят вещи с крупными логотипами марок, больше заинтересованы в коротких сексуальных связях.