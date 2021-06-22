Психологи назвали причину преждевременной смерти женатых мужчин

Психологи из Тель-Авивского университета назвали неудовлетворенность супружеской жизнью одной из причин преждевременной смерти женатых мужчин, пишет The Times Of Israel.

Новое исследование показывает, что неудовлетворенность браком по своему влиянию на продолжительность жизни среди мужчин может сравниться с такими факторами риска, как курение и отсутствие физической активности. Исследование основано на обширных медицинских данных, полученных в результате 32-летних исследований, которые отслеживали 10 тысяч израильских мужчин и их смертность.

«Когда мы больше знаем о связи между психологическим благополучием и физическим здоровьем, мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта», — сказал доктор Шахар Лев-Ари (Shahar Lev-Ari), руководитель департамента укрепления здоровья Школы общественного здравоохранения медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета.

Мужчины, которые были недовольны своим браком, в среднем на 19 процентов чаще умирали в течение исследования, чем их ровесники, которые были удовлетворены отношениями. Ученые заявили, что неудовлетворенность браком может предсказать риск смерти. «Это исследование убедительно свидетельствует о том, что удовлетворенность браком и его крепость заслуживают инвестиций со стороны институтов общественного здравоохранения. На том же уровне, на каком они инвестируют в борьбу с курением и поощрение физических упражнений», — уверен Лев-Ари.

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