Психолог объяснила причины развода Асмус и Харламова

К разводу актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова привел очередной кризис в их семейных отношениях. Таким мнением с «Пятым каналом» поделилась преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова.

По ее словам, в отношениях пары есть три кризиса: первого года, трех лет и пяти-семи лет. Первый называют «годом притирок». Второй, возникающий после трех лет брака, обнажает минусы отношений пары, нивелируя их плюсы. Но самый опасный, по словам психолога, — это третий. «Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — пояснила Панфилова.

Как считает психолог, разочарование в партнере, желание «совершить апгрейд» и усталость в отношениях у знаменитостей выражается ярче. Кроме того, у известных людей такие кризисы сопровождаются участиями в крупных проектах, которым уделяется очень много времени. Таким образом они отдаляются от семьи.

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Другим «сопутствующим кризисом» может стать снижение авторитета одного из партнеров. По словам Панфиловой, для известных личностей семья — это фактор, прежде всего влияющий на имидж. Так, знаменитостям важно иметь супруга с хорошей репутацией.

Подобный кризис, как считает эксперт, спровоцировал и конфликт в браке рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Однако в последний момент пара передумала разводиться. Супруги отозвали и исковые требования из суда. По словам самой Самойловой, она хотела разорвать отношения из-за изменений в психическом состоянии мужа.

По словам адвоката Асмус, пара шла к этому решению больше месяца. Однако из-за пандемии коронавируса они не стали подавать заявления о разводе в загс. Причиной разрыва он назвал несовместимость знаменитостей. Пара была в браке с 2013 года, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

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