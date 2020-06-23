Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»

Поклонники ведущей телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой в комментариях к публикациям в Instagram призвали ее позвать на программу резидента Comedy Club Гарика Харламова, который объявил о расставании с супругой, актрисой Кристиной Асмус.

«Приглашайте Гарика на шоу "Давай поженимся!" Жених у вас будет топ — с юморком», — написала macrokhoreck. «Ждем Гарика на передаче», — отметила verineka. Пользовательница dixon_play написала ник Гузеевой и обратилась напрямую к актрисе: «Примите Гарика Харламова к себе на передачу? Он новоиспеченный».

Материалы по теме «Лупят только жертву» Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит Пир во время чумы Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года

Некоторые поклонники стали шутить на тему участия комика в проекте. «У вас есть власть над Гариком Харламовым, не лукавьте», — заметил samsalgo.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.

Харламов нередко высмеивает российское телевидение и регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» В своих шутках он регулярно упоминает ведущую проекта, актрису Ларису Гузееву. Она обычно не отвечает на юмор комика, но в одном из выпусков передачи вспомнила о его шутках. Тогда Гузеева услышала историю про пукающую невесту и сообщила, что посвящает ее комику, так как он «просто задолбал ее».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!