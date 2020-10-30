Рыба с «грустным человеческим лицом» напугала жителей тайской деревни

Житель Таиланда выловил из моря рыбу с головой, похожей на грустное человеческое лицо, и решил, что она забрала у него удачу. Об этом сообщает Newsflare.

В понедельник, 26 октября, 33-летний Прасерт Шукул (Prasert Shookul), рыбак из тайской провинции Краби, установил сеть-ловушку для голубых крабов на берегу необитаемого острова в Андаманском море. Однако вскоре вытащил из воды необычную рыбу.

Ее тело было коротким, глаза и рот напоминали человеческие. «У нее не было зубов, и она была похожа на нахмурившегося и грустного человека», — рассказал Шукул. Мужчина признался, что поначалу испугался необычного существа и хотел выбросить его обратно в море, однако решил показать его жителям своей деревни. Странная рыба напугала их.

Когда мужчина вернулся домой, он сразу сообщил о необычном улове местным морским биологам. Однако даже они не смогли точно определить, к какому семейству относится рыба. Ученые сказали, что она напоминает представителей вида Pollicaris, которые зарывают тело и голову в песок, при этом широко раскрывая пасть, чтобы поймать более мелких рыб и беспозвоночных.

Шукул побоялся оставить необычное существо у себя дома, поскольку был уверен, что оно принесет ему неудачу. Мужчина решил отдать свой необычный улов биологам для дальнейшего изучения.

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